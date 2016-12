Voici la chanson Sur écoute, par l’excellentissime JCFrog, qui comporte un clin d’oeil à votre serviteur :

Si vous aimez, il a une chaine Youtube, où on peut voir aussi Every mail you send (parodie/reprise de Every breath you take de Police), et Gare aux godillots! #PJLRenseignement, sur une musique de Georges Brassens.

Et puis quelques liens bien sentis pour clore tout ça :