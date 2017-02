Le livre surveillance://

Je suis l'auteur du livre surveillance://, Les libertés au défi du numérique : comprendre et agir.

Nous générons chaque jour plus de données qui sont captées par des multinationales et des États, et cela peut se retourner contre nous. Comment est-ce possible ? Comment éviter cela ? Ce sont les questions auxquelles je réponds dans ce livre, qu'on peut se procurer chez C & F Éditions.