Google ne résistera pas à l’envie d’écouter vos conversations, explique DHH à propos de Google Home, “l’enceinte à commande vocale qui fonctionne avec l’Assistant Google” :

Online advertising and privacy has always been at war. Listening in on your conversations because you placed an always-on microphone in your home is just the next obvious hill to capture. Google has already normalized reading your emails for context-aware advertisement. Listening to your dinner conversations is just a natural jump.