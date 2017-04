Samedi, à le demande de mon éditeur et malgré le beau-temps, je suis allé au salon du livre pour y rencontrer des lecteurs et dédicacer quelques exemplaires de mon livre surveillance://. Mais le plus beau moment de la journée fut un coup médiatique réalisé de main de maître par le même éditeur, qui a réussi à offrir à Bernard Cazeneuve un exemplaire de l’ouvrage. Pour ceux qui suivent ça de loin, monsieur Cazeneuve est premier ministre de la République Française, ancien ministre de l’Intérieur et cheville ouvrière de la dérive sécuritaire en France (la loi Renseignement, le fichier TES[ ], c’est lui !). Voir ainsi Bernard Cazeneuve avec un exemplaire de mon livre, — qui dénonce les dangers de la surveillance qu’il a lui même permis via la loi Renseignement — ne cesse de m’amuser, d’autant que Bernie les grandes oreilles est reparti avec. Un immense merci à Hervé et Nicolas pour ce coup d’éclat qui a illuminé mon week-end ! Il parait même qu’ils lui ont parlé de Cozy Cloud et de cloud personnel comme une des solutions pour limiter la surveillance !