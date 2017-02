J’ai essayé le service Koober.com, un site qui propose moyennant un abonnement de 8€/mois de lire ou d’écouter le résumé de certains best-sellers. C’est mon collègue Pierre qui me disait ce matin “ah, j’ai commencé à écouter From Zero to One de Peter Thiel sur Koober”. Et ça m’a motivé. D’une part, Peter Thiel est sur mon écran radar car je suis la politique américaine (C’est le soutien de Trump de plus visible de la Silicon Valley, il l’a conseillé pendant la phase de transition précédant l’investiture, et il est au coeur du scandale Hulk Hogan / Gawker) et d’autre part j’avais entendu parler du livre et je me demandais s’il y avait des choses à y apprendre, sans pour autant passer plusieurs heures de mon temps dessus.

Bref, je m’inscris sur Koober et j’installe leur application sur mon smartphone et c’est parti pour écouter dans le métro un résumé audio de Zero to One en 32 minutes.

Pour être clair, je n’ai pas aimé du tout, mais l’énervement suscité par l’écoute m’a poussé à deux choses : 1 — Aller jusqu’au bout du livre et 2 — écrire ce billet. Ca n’est pas rien !

J’ai donc détesté, mais je ne saurais pas bien dire pourquoi. Ce que j’ai entendu pendant 32 minutes, c’est une belle voix masculine grave qui parle lentement me débiter des platitudes sur les start-ups avec une régularité de métronome, un peu comme si Peter Thiel les enfilait comme des perles qui seraient autant de clichés sur l’entrepreneuriat.

Une fois de temps en temps, alors qu’on pourrait avoir tendance à s’assoupir, Thiel change de couleur de perle et au lieu de sortir une platitude, il décide de balancer une énormité sans crier gare. Quelques conneries entendues dans le livre :

Il faut que votre équipe soit homogène au maximum, il faut que les gens pensent tous la même chose [ ] ;

; Le télétravail est incompatible avec une start-up, idem pour le travail à temps partiel ;

Une situation de monopole est bonne pour l’innovation ?!

La rumeur dit que Palantir aurait aidé à trouver Ben Laden. AAAAAAhhhhhhhh. Le fondateur qui relaye par écrit des rumeurs flatteuses sur sa boite sans confirmer ni infirmer, c’est quand même le summum de la malhonnêteté intellectuelle !

Bref, j’ai passé deux sales quarts d’heure, mais dans un sens, c’était finalement distrayant.

Il me faut être honnête et préciser quelques points :

Il n’est pas impossible que l‘a priori négatif que j’ai sur Thiel ait joué sur mon expérience ;

J’ignore si la forme résumée, qui implique la suppression de la plupart des anecdotes du récit, n’est pas la source du préjudice ;

Je n’ai pas l’habitude d’écouter des audiobooks, donc peut-être qu’on s’y fait.

Il est probable que la diction monotone du lecteur ait eu un effet négatif sur mon expérience.

Enfin, ce n’est pas parce que cette expérience fut mauvaise qu’il faut éviter le service Koober.com. En effet, la promesse de pouvoir comprendre les grandes lignes d’un livre le temps d’un trajet de métro a beaucoup de valeur à mes yeux (ça veut infiniment mieux qu’une n-ième partie de 2048 ou de Candy Crush Saga). Je vais essayer d’autres livres audio chez Koober, le temps que s’écoule la période d’essai. On verra ensuite si je prolonge l’utilisation du service, quitte à lire “en vrai” les livres dont le résumé m’aura interpelé…

Et vous, vous avez essayé Koober ? Si oui, quelle est votre expérience avec le service ?

Mise à jour le lendemain :

Depuis la rédaction de ce billet, j’ai écouté deux autres AudioKoobs :

Une bonne nouvelle : l’expérience a été bien meilleure avec ces deux autres livres qu’avec le premier ! Difficile de dire pourquoi… Est-ce la qualité du livre de départ, la qualité de son résumé, le ton de son lecteur ? La biographie d’Elon Musk semblait bien plus vivante que le navet de Peter Thiel, même si le lecteur avait le nez un peu bouché.

Pour ce qui est du livre de psychologie, il faut savoir que l’original est très long et que l’auteur met longtemps d’avant d’arriver au fait. En version résumée audio, il faut parfois bien s’accrocher pour suivre (pas toujours facile dans le métro, quand il s’agit de descendre à la bonne station ou de prendre la bonne sortie !) mais on a le mérite de la concision et de la synthèse, à se demander finalement si l‘audiokoob n’est pas meilleur que l’original !

En conclusion, l’offre Koob semble plus alléchante que je ne le pensais : et si j’arrivais à lire absorber deux livres par jour pendant mes trajets de métro ? Voilà une idée carrément séduisante ! J’imagine assez bien que j’achèterais les livres dont les résumés m’ont semblé les plus intéressants pour les lire à tête reposés…

Mise à jour du 9 février 2017

Ma période d’essai étant terminée, j’ai finalement décidé de prendre un abonnement mensuel à Koober (si vous vous abonnez avec ce lien, ça vous fait économiser sur le prix et ça peut me donner des mois gratuits). Je compte mettre ce billet à jour suite à mon expérience.