Si ChatGPT devient le nouveau Google, cela implique que l’IA est en train de tuer le Web. Je m’explique :
Le Web, au départ, c’est que des humains écrivent des documents avec des hyperliens entre eux, ces documents comprenant du texte, une mise en page, des images, du son, des vidéos si nécessaire.
Et de l’autre côté de l’écran, des humains lisent les textes et naviguent entre ces documents en suivant les liens. Pour cela, ils utilisent un navigateur (un “user-agent” dans le jargon), un logiciel qui va chercher le document, le présente en interprétant le contenu, tout en préservant l’utilisateur des personnes mal-intentionnées qui peuvent se trouver sur le Web (lequel n’est pas peuplé que de bisounours).
Il arrive souvent que les utilisateurs trouvent le contenu initial via un moteur de recherche, qui est donc devenu indispensable dans l’expérience utilisateur. Accessoirement, le moteur de recherche affiche de la pub dans ses résultats et ça finance les éditeurs de navigateurs (Google, Apple, Mozilla & co).
Mais ça, c’était avant.
Maintenant, l’humain utilise son ChatBot IA, lui pose une question, l’IA lui donne une réponse (pas toujours juste mais qui sonne bien). Cette réponse a probablement été synthétisée en piochant dans le Web plus ou moins récemment, mais ça, l’utilisateur n’en sait rien. Il ne visite plus le Web, il n’a pas vu de pub, il n’a pas financé le site Web ni le moteur de recherche. Peut-être même utilise-t-il son ChatBot depuis une application mobile, donc sans passer par un navigateur.
Le Web n’a pas complètement disparu de l’équation, mais il est complètement invisibilisé.
Deuxième effet Kiss Cool : avec l’IA, l’information n’est plus produite par des humains mais par des machines. Donc le Web est inondé de contenus synthétiques d”intérêts variables (qui viendront à leur tour nourrir l’IA, ce qui est une idée… peu ragoutante).
La mer d’information qu’était le Web et que les humains “naviguaient” (comme on disait dans les années 1990) est devenu un océan pollué d’informations de qualité décroissante. Et les humains ne naviguent plus dessus, ils consomment un contenu synthétique qui en est issu.
On a remplacé un outil qui permettait aux humains de publier et d’accéder aux contenus proposés par d’autres humains (donc de communiquer et de se comprendre) par des outils où du contenu est généré par des machines qui est résumé par des machines. L’humain a quasiment disparu de l’équation.
Bref le Web est (bientôt) mort, tué par l’IA.
Peut-on alors inventer un nouveau Web, vraiment humain, sans IA, avec des barrières bloquant les IA ?
Si oui, à ce moment-là, on pourra alors crier “Le Web est mort, vive le Web”…
5 réactions
1 De Simon - 14/02/2026, 12:54
Cette impuissance devant tout ce qu’il se passe est désespérante et angoissante.
2 De Stéphane Bortzmeyer - 14/02/2026, 14:27
Mais quelle impuissance ? Il y a toujours (et il y aura toujours) des gens qui écrivent du contenu intéressant sur le Web. OK, ielles sont minoritaires mais c’était déjà le cas avant l’IA, où la majorité du contenu était écrit par des commerciaux et des influenceurs. (On peut aussi dire que c’est pareil avec le papier : la majorité des livres et journaux sont sans intérêt et, pourtant, on n’a pas le temps de lire tout ce qui est intéressant.)
3 De le plouc - 14/02/2026, 14:28
Et si, à l’image de l’agriculture bio en réponse à l’industrie agro-alimentaire, le web se scindait en 2, avec une partie générée et lue par des IA, pour le peuple qui s’alimente intellectuellement parlant avec de la nourriture bas de gamme, et d’un autre côté, unepartie écrite et lue par des humains, pour des humains,avec un protocole volontairement simple et limité (HTML4 ?) ou même gemini (le protocole, pas le LLM).
4 De Simon - 14/02/2026, 14:53
@Stéphane c’est impuissance, c’est surtout celle que j’ai face à l’IA qui flingue plein de choses et qui n’est clairement pas alignée avec mes principes (écologie, l’esclavagisme moderne que ce cette machine fonctionne, l’impacte sur le logiciel libre, etc). Je suis impuissant devant un web (que j’aime) mais qui devient de pire en pire.
5 De Jojol - 15/02/2026, 12:05
Au contraire, moi je trouve que les IA sont en train de nettoyer le Web de tout ce qui est commercial.
Tous ces sites pourris de trackers, de pubs, de tunnels commerciaux qui font tout pour te faire rester le plus longtemps possible sur internet n’arriveront pas à survivre si tout le monde se met à utiliser une IA.
D’ici quelques années, tout le monde fera tourner son IA en local sans publicité. Les sites web atroces d’internet du type Futura Sciences, Instragram, Facebook auront complètement disparus.
Il ne restera plus que des sites non commerciaux, tenus par des passionnés qui tiendront. Tous ceux qui veulent “vivre de leur site web” c’est poubelle, et c’est tant mieux. Ce sera un retour au vrai Internet, avec de la créativité et du contenu crée par des humains.
Pour tout le reste, les questions du quotidien, les voyages, les réservations, etc on passera par notre IA. Ce sera plus rapide et efficace que de naviguer sur internet.
Je pense que les IA vont libérer les humains du tout numérique, on aura juste besoin d’un tout petit objet à tout faire pour poser des questions ou appeler un proche. Il n’y aura peut-être même pas d’écran.
Voilà comment je vois l’avenir avec les IA. Plutôt positivement.