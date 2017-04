En vedette : loi Renseignement, le retour

Max Schrems, l’étudiant autrichien en droit devenu avocat qui se bat contre Facebook est interviewé par Rue89 et il explique pourquoi on doit protéger sa vie privée.

Je pense qu’il existe deux niveaux de vie privée. Le premier, c’est le sentiment d’intimité. On est bien plus libéré, bien plus naturel, quand personne ne nous regarde. C’est une sensation globale de “liberté de vie”, que l’on veut protéger.

Et ensuite, il y a une autre problématique, plus réelle celle-ci, qui est celle de l’abus d’utilisation de nos données. Pas seulement la sensation que quelqu’un nous regarde, mais le fait que quelqu’un nous regarde et utilise ce qu’il voit pour faire quelque chose de mal.

Ce qui est amusant, c’est que dans un autre onglet de mon Firefox (excellent navigateur, vous devriez essayer !), on trouve l’info suivante, extraite du rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2016 (haut de la page 78) [ ] :

L’algorithme est un système qui permet de déceler des comportements dangereux. Il n’a trait qu’à des données de connexion et il ne permet pas bien entendu – comme on a pu l’affirmer parfois au moment où le Parlement débattait sur la loi relative au renseignement – d’écouter directement l’ensemble des citoyens. Il permet seulement d’identifier des comportements particuliers. De la sorte, il respecte les principes fondamentaux qui régissent les libertés publiques, et, tout particulièrement, l’esprit de la loi du 6janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – loi que la CNCTR est également chargée d’appliquer (article 41).

Je vous la refait en court, sans les incises ni le « bien entendu » de circonstance :

L’algorithme ne permet pas d’écouter directement l’ensemble des citoyens.

C’est factuellement vrai, mais c’est avant tout mensonger, ca là n’est pas la question. « L’algorithme » (on mettra des guillemets) fait que tout le monde est susceptible d’être mis sous écoute via ses méta-données. Donc tout le monde est potentiellement surveillé. Donc tout le monde perd cette « Liberté de vie » que décrit Max Schrems. Donc non, il NE respecte PAS les principes fondamentaux qui régissent les libertés publiques. Et c’est bien toute la raison qui fait que j’ai perdu beaucoup trop d’énergie dans la bataille (perdue, donc) contre la loi Renseignement et rend d’autant plus risible la fameuse photo de Bernard Cazeneuve avec mon livre Surveillance:// en main[ ].

En Vrac