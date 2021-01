Bon, on va évacuer d’emblée ma colère en vous avouant que j’ai failli titrer ce billet « va te faire foutre, Zuckerberg ». Voilà, c’est dit, ça va mieux, on va pouvoir passer à la suite. Pourquoi suis en colère ? À cause d’une nouvelle bourde de Facebook, qui a après avoir acheté l’application de messagerie instantanée sécurisée WhatsApp, vient en toute logique de pondre de nouvelles conditions générales d’utilisation qui vont lui permettre de collecter des données personnelles (pour faire de la publicité ciblée). Au sein d’une messagerie sécurisée.

Comme le dit Raphael Grably, journaliste tech chez BFM :

Vous voulez utiliser WhatsApp sans livrer vos données à Facebook? Ce ne sera plus possible à partir du 8 février prochain.

Le très juste Michel Audiard disait « Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait ». Les fumiers aussi. Sauf que Zuckerberg n’a même pas l’excuse d’être con.

Depuis quelques jours, WhatsApp m’affiche un message me disant que dois accepter les nouvelles conditions juridiques et donc d’être espionné. Et je refuse. Donc je me prépare à quitter WhatsApp, d’autant que non seulement ils collectent les données, mais ils prévoient d’en faire encore plus à l’avenir[ ] !

Mais par quoi remplacer WhatsApp, et sur quels critères ?

Aujourd’hui, il y a de nombreuses messageries instantanées disponibles. Comment s’y retrouver ? Heureusement, il existe des comparatifs :

Signal me semble être la meilleure solution, celle que je recommande à tous mes proches, et pas seulement parce qu’elle est recommandée par Edward Snowden (bis) ou Bruce Schneier.

Pour être sûr qu’un logiciel soit sécurisé, il faut que son protocole de chiffrement soit documenté et que son code soit ouvert. C’est le cas de Signal, coté serveur (AGPL v3) mais aussi pour Android, et iOS. Son protocole a été audité par un chercheur en crypto de l’ANSSI (la très sérieuse agence de cybersécurité du gouvernement).

Il y a aussi d’autres critères. Par exemple, WhatsApp était sécurisé, mais il était aux mains de personnes peu recommandables[ ]. Signal, pour sa part, est édité par l’organisation à but non-lucratif Signal.org, qui est financée par des dons. C’est un signal (ahah) fort en terme de business model : là où Facebook collecte des données pour vendre des publicités ciblées, Signal.org n’a pas de but lucratif.

La taille (du réseau) ça compte

« Oui, mais mes amis sont sur WhatsApp me suivront-ils ? »

C’est un point crucial. Les geeks connaissent la loi de Metcalfe, qui dit (je simplifie) que la valeur d’un réseau augmente fortement avec le nombre de personnes qui y sont connectées. C’est pour ça que quand un réseau est populaire, c’est très difficile de le déloger de sa position dominante. On a quand même réussi à se débarrasser du Telex et du Fax, donc il y a de l’espoir

Bref, pour que la migration vers un autre réseau soit réussie, il faut que vos amis vous suivent. C’est tout l’objectif du présent billet : Signal est le réseau qu’il faut recommander en priorité, et ce pour les raisons suivantes :

C’est un bon produit, sécurisé et convivial ; Il est déjà populaire, en tous cas parmi les plus populaires Pousser un réseau en particulier, c’est lui donner plus de chance d’émerger et de déloger WhatsApp.

Mais rassurez-vous, la beauté de la chose est que vous n’avez pas à choisir entre Signal et d’autres comme Telegram ou Wire : vous pouvez installer plusieurs applications sur votre téléphone. Mais je vous encourage à indiquer que c’est Signal que vous préférez[ ].

Alors que faire ?

Voici comment je vois les choses, c’est à dire ce que je vais faire et que je recommande :

Installer Signal sur son smartphone et encourager ses proches à le faire (franchement, c’est trivial et les deux apps se ressemblent beaucoup en terme de fonctionnalités) ; Changer sa bio WhatsApp (dans le menu Réglages) pour dire qu’on va fermer son compte prochainement et qu’on va vers Signal à la place, par exemple Quittons WhatsApp pour Signal pour éviter le pompage de nos données. Installe l’app Signal (ce compte sera prochainement détruit). Si on a des groupes/boucles (c’est mon cas) : créer des groupes équivalents dans Signal et annoncer dans chaque groupe WhatsApp la migration avec une deadline ; Contacter ses contacts importants / fréquents pour les prévenir du changement (voir ci-dessous) ; Le 8 février, fermer son compte WhatsApp ou désinstaller l’application (c’est moins bien mais c’est un compromis acceptable) ; Le faire savoir sur les réseaux sociaux ! (Twitter, LinkedIn, Facebook, Juste avant de fermer son compte Facebook Facultatif : hurler « Vas te faire foutre Zuckerberg » depuis sa fenêtre ouverte

BONUS TRACK, un exemple de message à copier / coller

Comme je sais qu’il y a parmi des lecteurs des gens aussi flemmards que moi, je reprends ici le message que Mozilette envoie à ses contacts, pour vous faciliter la vie :

Hello !

Juste pour t’informer qu’à partir du mois prochain je ne serais plus joignable sur WhatsApp

Tu me connais, j’aime faire gaffe à mes données et ne suis pas hyper à l’aise avec les dernières décisions de Facebook/WhatsApp (j’ignore si t’es au courant), du coup j’ai pris la décision de passer sur Signal App ! (Plus sécurisée, plus respectueuse de nos données que Whatsapp, et déjà utilisée par plein de gens en fait). Et si jamais avoir une app en plus sur ton téléphone est trop te demander, tu peux m’écrire par SMS ou email comme au bon vieux temps : 06 XX XX XX XX ou par mail sur blablabla@example.com

Et ne me cherche pas sur Facebook, je suis en train d’y supprimer mon compte aussi

Pour me joindre, ce sera donc dorénavant sur Signal !

On peut déjà commencer à se réjouir

En effet, Signal est en tête des téléchargements sur Android. En voilà une excellente nouvelle !

Je compte sur vous pour migrer et faire migrer vos proches sur Signal, qu’on arrive à desserrer un peu les griffes de Zuckerberg sur nos vies privées !